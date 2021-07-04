RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У англійців була велика перевага на другому поверсі, - Шевченко

Автор: Артур Родивилов

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Англії (0 4) у чвертьфіналі Євро-2020. За його словами, англійці мали велику перевагу на другому поверсі, яку вони використовували.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на сайт Sport.ua.

Наставник національної команди також вважає головними причинами поразки втрату Сергія Кривцова та різницю в класі між збірними.

"Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди в грі, які ми не дограли. Особливо на другому поверсі, ми знали, що англійці матимуть перевагу. Втрата Кривцова зіграла свою роль, він міг скласти конкуренцію на другому поверсі. Для нас це була відчутна втрата. Були помилки, команда не відмовлялася від своєї структури та принципів, були непогані моменти. Але була різниця в класі, в англійців була перевага", - сказав Шевченко.

За словами тренера, якби гравці не отримували травми та приїхали в кращому стані - збірній все одно було б "складно повторити такий результат".

"Я не буду робити підсумки Євро зараз, поговоримо про все, коли вже прилетимо до Києва - що було зроблено добре, а що погано", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав збірну після поразки. Він зазначив, що команда "билася нарівні з кращими".

Нагадаємо, за Англію забивали двічі Кейн, Магуайр і Хендерсон. Єдиний гол Кейна вже на 4-й хвилині був забитий ногою. Відео голів і огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.

В півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією, а Італія з Іспанією. Фінал відбудеться 11 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020Футбол