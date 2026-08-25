На Android знайшли загадковий додаток Google: чому він з'явився без попередження

Користувачі Android під час перевірки оновлень у Google Play Store помітили незнайомий додаток під назвою Android Pulse. Його поява без попередження, а подекуди й без нормальної іконки, викликала занепокоєння та породила дискусії щодо походження програми.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на Lifehacker .

Чому сервіс з'явився саме зараз?

Користувачів стривожив той факт, що додаток Android Pulse (із системною назвою com.google.android.apps.pulse) опинився на пристроях нібито "сам по собі".

До того ж у багатьох списках оновлень замість повноцінної графіки показувався порожній сірий або білий квадрат.

Насправді Google не встановлював сторонній софт без відома власників смартфонів. Аналіз даних реєстрів APKMirror свідчить, що перші збірки Android Pulse з'явилися ще навесні і сервіс пройшов щонайменше 7 внутрішніх оновлень.

На багатьох смартфонах, зокрема у серії Google Pixel, він уже тривалий час працював у системних налаштуваннях під назвою Pulse із зеленим логотипом у формі кардіограми.

Раніше Google оновлював подібні компоненти непомітно - через внутрішні механізми Google Play Services. Проте вихід чергового білду через публічний інтерфейс магазину Play Store зробив його видимим для всіх. Це й спровокувало хвилю питань.

Читайте більше: Ексклюзивні фішки Pixel 11: від LED до розумного вводу

Як працює Android Pulse?

Android Pulse - це фоновий системний інструмент моніторингу та діагностики, який належить до класу так званих Headless App.

У нього немає користувацького інтерфейсу - його неможливо відкрити з робочого столу або зауважити його роботу під час щоденного користування.

Згідно з офіційним описом Google, сервіс призначений для "розповсюдження правил виявлення аномалій у споживанні критично важливих системних ресурсів операційною системою Android та встановленими додатками".

Фоновий моніторинг виконує три ключові завдання:

Динамічне отримання правил: сервіс регулярно завантажує з серверів Google нові алгоритми для виявлення збоїв у софті.

Діагностика ресурсів відстежує аномальне навантаження на процесор (CPU), графічний чип (GPU), оперативну пам'ять (RAM), а також шукає процеси, які приховано виснажують акумулятор.

Локалізація фонових помилок: якщо якась програма зациклюється чи викликає перегрів, Android Pulse фіксує телеметрію, щоб розробники могли оперативно виправити баг у наступних оновленнях.

Чи можна видалити додаток?

Повноцінно видалити Android Pulse з пристрою неможливо, оскільки він є глибинним системним компонентом ОС.

Схожа ситуація вже траплялася раніше з іншими системними службами Google, коли їх виводили у публічний магазин.

Навіть згідно з вимогами Європейського акта про цифрові ринки (DMA), які зобов'язують виробників давати можливість видаляти попередньо встановлений софт, критичні фонові компоненти системи залишаються винятком.

У налаштуваннях смартфона користувачі можуть лише примусово зупинити або вимкнути цей сервіс, однак робити цього не рекомендують: Android Pulse розроблений саме для того, щоб підтримувати стабільність, контролювати нагрів і зберігати заряд акумулятора.