ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

На Android з'явився вірус, який непомітно краде гроші через додатки: як захиститися просто зараз

Четвер 30 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
На Android з'явився вірус, який непомітно краде гроші через додатки: як захиститися просто зараз Дослідники виявили новий банківський троян для Android, який імітує дії людини (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Фахівці ThreatFabric виявили новий банківський троян для Android - Herodotus. Він маскується під дії реального користувача, перехоплює SMS-коди і підміняє інтерфейси банківських додатків, що дає змогу зловмисникам проводити транзакції від імені жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як працює Herodotus

За даними ThreatFabric, троян застосовує паузи від 0,3 до 3 секунд між натисканнями, а також імітує "людські" свайпи і торкання. Це робить поведінку схожою на взаємодію реального користувача, а не автоматизованого бота, що ускладнює виявлення за поведінковими ознаками.

Herodotus вже використовується в реальних кампаніях в Італії та Бразилії.

Потрапляючи на пристрій через сторонній завантажувач або фішингове посилання, троян запитує доступ до сервісів доступності та накладає поверх інтерфейсу фальшиві вікна, приховуючи дії зі збору даних або переказу коштів.

Крім того, програма надсилає зловмисникам список встановлених додатків, щоб у потрібний момент запускати підроблений інтерфейс поверх банківських програм.

На Android з'явився вірус, який непомітно краде гроші через додатки: як захиститися просто заразОсновні можливості трояна Herodotus (фото: ThreatFabric)

Чому це небезпечно

Головна відмінність Herodotus - поєднання традиційного захоплення пристрою з імітацією "живого" введення. Якщо минулі трояни діяли автоматизовано і швидко, що полегшувало їхнє виявлення, то Herodotus навмисно вводить випадкові затримки, знижуючи шанси бути розпізнаним системами антифроду.

Експерти попереджають: класичні методи захисту банків, засновані на аналізі швидкості друку і ритму натискань, можуть виявитися недостатніми.

Як захиститися користувачам

  • Не встановлювати додатки зі сторонніх джерел
  • Не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень
  • Не відключати вбудовані засоби безпеки
  • Періодично сканувати пристрій Google Play Protect.

Нагадаємо, дослідники раніше повідомили про перший вірус, створений на базі штучного інтелекту, який здатний самостійно адаптуватися і ускладнювати виявлення.

А ще у нас є матеріал про те, чи може MacBook заразитися вірусами.

До речі, у Windows є приховане налаштування захисту, яке допомагає блокувати шкідливі програми ще до їхнього запуску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Android Банківська система Шахраї
Новини
Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися вперше з 2019-го: що відомо і як це стосується України
Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися вперше з 2019-го: що відомо і як це стосується України
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні