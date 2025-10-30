ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

На Android появился вирус, который незаметно крадет деньги через приложения: как защититься прямо сейчас

Четверг 30 октября 2025 07:30
UA EN RU
На Android появился вирус, который незаметно крадет деньги через приложения: как защититься прямо сейчас Исследователи обнаружили новый банковский троян для Android, который имитирует действия человека (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Специалисты ThreatFabric обнаружили новый банковский троян для Android - Herodotus. Он маскируется под действия реального пользователя, перехватывает SMS-коды и подменяет интерфейсы банковских приложений, что позволяет злоумышленникам проводить транзакции от имени жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Как работает Herodotus

По данным ThreatFabric, троян применяет паузы от 0,3 до 3 секунд между нажатиями, а также имитирует "человеческие" свайпы и касания. Это делает поведение похожим на взаимодействие реального пользователя, а не автоматизированного бота, что затрудняет обнаружение по поведенческим признакам.

Herodotus уже используется в реальных кампаниях в Италии и Бразилии.

Попадая на устройство через сторонний загрузчик или фишинговую ссылку, троян запрашивает доступ к сервисам доступности и накладывает поверх интерфейса фальшивые окна, скрывая действия по сбору данных или переводу средств.

Кроме того, программа отправляет злоумышленникам список установленных приложений, чтобы в нужный момент запускать поддельный интерфейс поверх банковских программ.

На Android появился вирус, который незаметно крадет деньги через приложения: как защититься прямо сейчасОсновные возможности трояна Herodotus (фото: ThreatFabric)

Почему это опасно

Главное отличие Herodotus - сочетание традиционного захвата устройства с имитацией "живого" ввода. Если прошлые трояны действовали автоматизировано и быстро, что облегчало их обнаружение, то Herodotus намеренно вводит случайные задержки, снижая шансы быть распознанным системами антифрода.

Эксперты предупреждают: классические методы защиты банков, основанные на анализе скорости печати и ритма нажатий, могут оказаться недостаточными.

Как защититься пользователям

  • Не устанавливать приложения из сторонних источников
  • Не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений
  • Не отключать встроенные средства безопасности
  • Периодически сканировать устройство Google Play Protect.

Напомним, исследователи ранее сообщили о первом вирусе, созданном на базе искусственного интеллекта, который способен самостоятельно адаптироваться и усложнять обнаружение.

А еще у нас есть материал о том, может ли MacBook заразиться вирусами.

К слову, в Windows есть скрытая настройка защиты, которая помогает блокировать вредоносные программы еще до их запуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Android Банковская система Мошенники
Новости
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине