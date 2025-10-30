На Android появился вирус, который незаметно крадет деньги через приложения: как защититься прямо сейчас
Специалисты ThreatFabric обнаружили новый банковский троян для Android - Herodotus. Он маскируется под действия реального пользователя, перехватывает SMS-коды и подменяет интерфейсы банковских приложений, что позволяет злоумышленникам проводить транзакции от имени жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Как работает Herodotus
По данным ThreatFabric, троян применяет паузы от 0,3 до 3 секунд между нажатиями, а также имитирует "человеческие" свайпы и касания. Это делает поведение похожим на взаимодействие реального пользователя, а не автоматизированного бота, что затрудняет обнаружение по поведенческим признакам.
Herodotus уже используется в реальных кампаниях в Италии и Бразилии.
Попадая на устройство через сторонний загрузчик или фишинговую ссылку, троян запрашивает доступ к сервисам доступности и накладывает поверх интерфейса фальшивые окна, скрывая действия по сбору данных или переводу средств.
Кроме того, программа отправляет злоумышленникам список установленных приложений, чтобы в нужный момент запускать поддельный интерфейс поверх банковских программ.
Основные возможности трояна Herodotus (фото: ThreatFabric)
Почему это опасно
Главное отличие Herodotus - сочетание традиционного захвата устройства с имитацией "живого" ввода. Если прошлые трояны действовали автоматизировано и быстро, что облегчало их обнаружение, то Herodotus намеренно вводит случайные задержки, снижая шансы быть распознанным системами антифрода.
Эксперты предупреждают: классические методы защиты банков, основанные на анализе скорости печати и ритма нажатий, могут оказаться недостаточными.
Как защититься пользователям
- Не устанавливать приложения из сторонних источников
- Не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений
- Не отключать встроенные средства безопасности
- Периодически сканировать устройство Google Play Protect.
