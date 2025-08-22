Чи може MacBook заразитися вірусами: що відомо

MacBook довгий час вважалися практично невразливими для вірусів і шкідливого ПЗ. Але з розвитком технологій і збільшенням кількості атак у 2025 році ситуація може змінюватися.

РБК-Україна розповідає про віруси на MacBook і способи мінімізувати ризики з посиланням на CNET .

Чи можуть Macbook заразитися вірусами?

Так, Mac можуть заразитися вірусами, і завжди могли. Поширена думка, що цього не відбувається, з'явилася в той час, коли більшість шкідливих програм була націлена на користувачів Windows. Але зі зростанням популярності Mac вони привернули увагу хакерів.

Apple вбудувала в macOS кілька інструментів для захисту:

XProtect перевіряє завантажені файли на відомі види шкідливого ПЗ

Malware Removal Tool намагається видалити ті загрози, які змогли пройти перевірку

Gatekeeper блокує запуск додатків, не схвалених Apple.

Ці функції працюють тихо у фоні, і більшість користувачів навіть не помічає їхньої роботи.

Однак вони не дають повного захисту. Система спирається на список відомих загроз Apple, який оновлюється не завжди досить швидко, тому нові типи шкідливого ПЗ можуть проникнути на Mac. Якщо цікаво, ви можете подивитися базу XProtect на своєму Mac: /Library/Apple/System/Library/CoreServices/XProtect.bundle/Contents/Resources/.

Там зберігаються файли XProtect.plist і XProtect.yara з відомими сигнатурами шкідливого ПЗ. База Gatekeeper - gk.db. Це не найпростіший формат для читання, але вся інформація доступна, якщо захочете вивчити її.

База XProtect на Macbook (фото: CNET)

Чим віруси на Macbook відрізняються від вірусів Windows

Відмінностей не так багато, як здається. Mac і Windows можуть заразитися однаковими загрозами: атаками звичайних програм-вимагачів, шпигунським ПЗ, фішингом.

Головна різниця в способах проникнення. На Mac це найчастіше:

троян, захований у підробленому застосунку або хибному оновленні

рекламне ПЗ, яке засмічує екран спливаючими вікнами або порушує роботу браузера

атаки через ланцюжок поставок, коли шкідливе ПЗ впроваджують у легальні додатки до завантаження користувачем.

Більшість сучасних вірусів не прив'язана до конкретної системи. Багато з них створюються для роботи на будь-яких платформах, тому Mac не захищає автоматично від усіх загроз.

Ознаки можливого зараження Macbook

Mac зазвичай працюють плавно, тому будь-які збої варто сприймати всерйоз. Зверніть увагу на такі ознаки:

комп'ютер працює помітно повільніше звичайного

вентилятор постійно працює, Mac перегрівається

з'являються спливаючі вікна навіть без активного браузера

змінюється домашня сторінка або пошуковик без вашої участі

перенаправлення на випадкові сайти

з'являються додатки або файли, які ви не встановлювали

різко падає вільне місце або швидше розряджається батарея

Macbook частіше зависає або перезавантажується.

Поодинокий симптом - не завжди означає вірус, але якщо проблеми повторюються або з'являються одразу кілька - варто перевірити систему на наявність шкідливого ПЗ.

Як перевірити Macbook на віруси

Якщо ви помітили описані раніше ознаки або щось працює не так, варто перевірити Mac на віруси. Зробити це можна кількома способами - вбудованими та сторонніми.

Використовуйте Activity Monitor

Activity Monitor показує всі процеси, які працюють на Macbook:

Відкрийте Activity Monitor через Програми, Службові програми

Перегляньте список процесів, звертаючи увагу на ті, які споживають багато ресурсів або здаються підозрілими

Якщо знаходите щось незнайоме, погугліть назву.

Вбудовані інструменти XProtect і Malware Removal Tool уже працюють у фоновому режимі, блокуючи відомі загрози й очищаючи систему під час перезавантаження. Ви не побачите їхню роботу, але вони захищають Mac.

Для повного сканування рекомендується використовувати сторонній антивірус, сумісний з Mac.

Як перевірити Macbook на наявність вірусів (фото: CNET)

Чи потрібно видаляти віруси з Macbook

Так, навіть якщо система загалом працює нормально.

Деякі віруси працюють тихо, уповільнюють систему або збирають особисті дані. Інші можуть пошкодити файли або вкрасти паролі. Ігнорування проблеми дає шкідливому ПЗ час для подальшого завдання шкоди. Навіть за слабких симптомів ризик не виправданий - краще перевірити систему відразу.

Як видалити віруси з Mac

Видаліть невідомі додатки. Відкрийте папку "Програми", видаліть усе, що ви не встановлювали. Очистіть кошик.

Перевірте автозавантаження. Перейдіть до "Системних налаштувань", "Загальних", "Об'єктів входу" і видаліть підозрілі елементи.

Скиньте браузер. Якщо домашня сторінка змінилася або з'являються спливаючі вікна, скиньте налаштування і видаліть сумнівні розширення.

Сканування антивірусом. Використовуйте перевірений антивірус для пошуку та видалення загроз.

Перевстановіть macOS (у крайньому разі). Зробіть резервну копію файлів і виконайте чисту установку системи. Це видалить усі загрози і дасть змогу почати з чистого аркуша.

Більшість проблем вирішується без повного скидання системи, тому спочатку пробуйте базові методи.

Чи потрібен захист Mac з антивірусом

У macOS є вбудований захист: XProtect, Gatekeeper, а Safari попереджає про підозрілі сайти і блокує трекери. За умови регулярних оновлень система вже досить захищена.

Однак популярність Mac привертає увагу хакерів. Шкідливе ПЗ все ще може потрапити через сумнівні завантаження, фішингові листи або підозрілі розширення. Часте використання громадського Wi-Fi або встановлення програм поза App Store збільшує ризик.

Сторонній антивірус не обов'язковий при акуратному використанні, але додає додатковий рівень захисту, який ніколи не завадить.