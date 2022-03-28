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Без Android-смартфонов, Bloomberg, Fitch: МИД рассказал о новых санкциях против России за сутки

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал список компаний и организаций, которые ввели санкции против РФ за последние сутки. Среди них такие как Google, Bloomberg, Fitch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Facebook.

"Санкционные тиски сжимают Россию ежедневно. Это делают не только правительства, но и компании, которые наказывают Россию выходом с рынка или прекращением поставок/инвестиций", - написал Кулеба.

Список новых санкций

За последние часы:

  • Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это означает, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка;
  • Один из старейших учебных заведений США и член Лиги Плюща - Йельский университет вывел инвестиции с РФ;
  • Американская компания Clorox - мировой производитель продуктов бытовой химии - прекратила все бизнес-операции в РФ;
  • Grammarly - онлайн-сервис, который использует искусственный интеллект для помощи в написании текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси;
  • Signet Jewelers - один из самых крупных в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами, остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не имеет бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения;
  • Одна из крупнейших в мире компаний по добыче, обработке и продаже бриллиантов De Beers поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов;
  • Катар останавливает новые инвестиции в РФ. Катарскому фонду QIA принадлежит 18,53%;
  • Инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company остановит инвестиции в РФ;
  • Авиакомпания SriLankan Airlines остановила полеты в РФ;
  • Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало суверенные рейтинги РФ через санкции;
  • Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов;
  • Heineken и Carlsberg заявили о выходе из РФ;
  • Bacardi Limited остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ;
  • Ab Invbev останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в РФ;
  • Франция и Япония остановили финансирование проекта российской газовой компании "Новатэк" по строительству терминала сжиженного природного газа в РФ общей стоимостью 23 млрд. дол. США;
  • страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях.

"Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых. И, конечно, не останавливаем давление на те компании, которые продолжают цепляться за кровавые российские деньги", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел заявил, что Украина и США будут работать над странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ.

Также стало известно, что в Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают России уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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