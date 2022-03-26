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США пообещали наказать ряд стран, помогающих России уклоняться от санкций, - FT

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Вашингтон, Суббота 26 марта 2022 14:34
США пообещали наказать ряд стран, помогающих России уклоняться от санкций, - FT Фото: США пообещали наказать ряд стран, которые помогают России уклоняться от санкций (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают России уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Указано, что ранее о том, что США готовы наказать страны, которые помогают России обойти санкции, заявил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он уточнил, что Вашингтон располагает рядом инструментов для обеспечения полноценного исполнения санкций. Один из инструментов - включение юридических или физических лиц, пытающихся уклониться от санкций, или не соблюдающих их, и находящихся в юрисдикции третьих сторон.

"Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам во всем мире, и мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость", - заявил Салливан.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил убеждение, что китайские власти осознают ужасные экономические последствия в случае военной помощи России.

При этом сам глава Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

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