Без Android-смартфонів, Bloomberg, Fitch: МЗС розповіло про нові санкції проти Росії за добу

"Санкційні лещата стискають Росію щодня. Це роблять не лише уряди, а і компанії, які карають Росію виходом з ринку чи припиненням постачань/інвестицій", - написав Кулеба.
Список нових санкцій
За останні години:
Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не зможуть випускати Android-смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку;
Один з найстаріших учбових закладів США та член Ліги Плюща - Єльський університет, вивів інвестиції з РФ;
Американська компанія Clorox - світовий виробник продуктів побутової хімії - припинила всі бізнес-операції у РФ;
Grammarly - онлайн-сервіс, який використовує штучний інтелект для допомоги в написанні текстів англійською мовою, заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі;
Signet Jewelers - один з найкрупніших в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами, зупинив взаємодію з російськими компаніями. Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження;
Одна з найбільшиx в світі компаній з видобування, обробки та продажу діамантів De Beers підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів;
Катар зупиняє нові інвестиції в РФ. Катарському фонду QIA належить 18,53%;
Інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company зупинить інвестиції в РФ;
Авіакомпанія SriLankan Airlines зупинила польоти в РФ;
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції;
Bloomberg з 3 квітня відключить всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів;
Heineken і Carlsberg заявили про виxід з РФ;
Bacardi Limited зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ;
Ab Invbev зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду Bud в РФ;
Франція і Японія зупинили фінансування проекту російської газової компанії "Новатек" з будівництва терміналу скрапленого природного газу в РФ загальною вартістю 23 млрд. дол. США;
країни G7 відмовилися оплачувати російський газ в рублях.
"Ми не зупиняємося. Потрібно більше санкцій, великих і малих. І, звісно, не зупиняємо тиск на ті компанії, які продовжують чіплятися за криваві російські гроші", - додав Кулеба.