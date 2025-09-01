Матюха та Favbet Foundation посприяли передачі масштабної гуманітарної допомоги для України

Ініціатива реалізована за підтримки Favbet Foundation. Передача відбулася у тісній координації з органами місцевої влади та керівництвом лікарень.

До України прибули продукти харчування, засоби гігієни, дезінфекційні препарати для лікарень. Поставки здійснювалися частинами, щоб забезпечити безперервну підтримку.

"Ми бачимо, що Україна потребує постійної системної допомоги. Разом із Favbet Foundation ми робимо все, аби це реалізувати. Ми цінуємо той рівень організації, який забезпечує фонд. Впевнені, що наша співпраця триватиме, бо результат цієї роботи очевидний", - наголошують партнери з Dobro Dobrim.

Favbet Foundation і міжнародні партнери працюють разом для України

Favbet Foundation з 2022 року регулярно підтримує гуманітарні програми, освітні та спортивні проєкти, допомагає медичним закладам. Важливим принципом роботи є контроль кожного етапу. Це дозволяє бути впевненими, що ресурси використовуються ефективно.

Раніше за підтримки хорватських партнерів і Favbet Foundation в Україну було доставлено 11 тонн гуманітарної допомоги для біженців із Херсону, постраждалих через теракт на Каховській ГЕС. Цей крок показав, що міжнародна співпраця та системна робота фонду дозволяють швидко надавати необхідну підтримку у найважчі моменти.

"Сьогодні ця допомога має неабияке значення. Ми вдячні нашим хорватським партнерам за те, що вони залишаються поруч із Україною. Це справжня солідарність, яка відчувається щодня", - коментує Андрій Матюха.