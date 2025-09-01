Матюха и Favbet Foundation поспособствовали передаче масштабной гуманитарной помощи для Украины

Инициатива реализована при поддержке Favbet Foundation. Передача состоялась в тесной координации с органами местной власти и руководством больниц.

В Украину прибыли продукты питания, средства гигиены, дезинфекционные препараты для больниц. Поставки осуществлялись частями, чтобы обеспечить непрерывную поддержку.

"Мы видим, что Украина нуждается в постоянной системной помощи. Вместе с Favbet Foundation мы делаем все, чтобы это реализовать. Мы ценим тот уровень организации, который обеспечивает фонд. Уверены, что наше сотрудничество будет продолжаться, потому что результат этой работы очевиден", - отмечают партнеры из Dobro Dobrim.

Favbet Foundation и международные партнеры работают вместе для Украины

Favbet Foundation с 2022 года регулярно поддерживает гуманитарные программы, образовательные и спортивные проекты, помогает медицинским учреждениям. Важным принципом работы является контроль каждого этапа. Это позволяет быть уверенными, что ресурсы используются эффективно.

Ранее при поддержке хорватских партнеров и Favbet Foundation в Украину было доставлено 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Херсона, пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС. Этот шаг показал, что международное сотрудничество и системная работа фонда позволяют быстро оказывать необходимую поддержку в самые трудные моменты.

"Сегодня эта помощь имеет большое значение. Мы благодарны нашим хорватским партнерам за то, что они остаются рядом с Украиной. Это настоящая солидарность, которая ощущается ежедневно", - комментирует Андрей Матюха.