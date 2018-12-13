В Андріївській церкві проходить літургія за участю екзархів Константинополя

Фото: Андріївська церква (РБК-Україна)

Сьогодні проходить перше служіння в переданій Константинополю церкві

В Андріївській церкві вранці 13 грудня розпочалася перша літургія, яку проводять екзархи Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що першу архиєрейську літургію проводять екзархи Вселенського патріархату, якому раніше Україна передала Андріївську церкву у безоплатне користування. Зазначимо, 13 грудня православні відзначають день Андрія Первозванного.

Только что в Андреевской церкви в Киеве началась первая литургия, которую служит экзарх Константинопольского патриархата тут епископ Иларион. Первый раз помянули Варфоломея, чего в этом городе не делали столько столетий. Фантастика конечно все это. P.S. Служба по церковно-славянски и некоторые элементы по-гречески. Опубліковано Saken Aymurzaev Четвер, 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в УПЦ Київського патріархату назвали питання, винесені на Об'єднавчий собор 15 грудня. За словами прес-секретаря УПЦ КП Євстратія Зорі, учасники собору мають прийняти рішення про створення помісної церкви, обрати предстоятеля і схвалити статут. На його думку, це все має вирішитися протягом одного дня.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що за підсумками об'єднавчого Собору предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету можуть надати титул "почесного патріарха". У той же час в ході візиту до Чернігова минулого тижня він закликав не звертати уваги на чутки про те, що він не буде висуватися на пост глави помісної церкви.