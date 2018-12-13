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В Андріївській церкві проходить літургія за участю екзархів Константинополя

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 10:11
В Андріївській церкві проходить літургія за участю екзархів Константинополя
Фото: Андріївська церква (РБК-Україна)

Сьогодні проходить перше служіння в переданій Константинополю церкві

В Андріївській церкві вранці 13 грудня розпочалася перша літургія, яку проводять екзархи Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що першу архиєрейську літургію проводять екзархи Вселенського патріархату, якому раніше Україна передала Андріївську церкву у безоплатне користування. Зазначимо, 13 грудня православні відзначають день Андрія Первозванного.

 

Только что в Андреевской церкви в Киеве началась первая литургия, которую служит экзарх Константинопольского патриархата тут епископ Иларион. Первый раз помянули Варфоломея, чего в этом городе не делали столько столетий. Фантастика конечно все это. P.S. Служба по церковно-славянски и некоторые элементы по-гречески.

Опубліковано Saken Aymurzaev Четвер, 13 грудня 2018 р.

 

 

Нагадаємо, раніше в УПЦ Київського патріархату назвали питання, винесені на Об'єднавчий собор 15 грудня. За словами прес-секретаря УПЦ КП Євстратія Зорі, учасники собору мають прийняти рішення про створення помісної церкви, обрати предстоятеля і схвалити статут. На його думку, це все має вирішитися протягом одного дня.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що за підсумками об'єднавчого Собору предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету можуть надати титул "почесного патріарха". У той же час в ході візиту до Чернігова минулого тижня він закликав не звертати уваги на чутки про те, що він не буде висуватися на пост глави помісної церкви.

 

Константинополь вирішив позбавити Онуфрія титулу митрополита Київського
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