Андре Тан назвав принти, які зроблять ваш осінній гардероб стильним і яскравим

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які принти допоможуть освіжити осінні образи. Від класичної клітинки до ромбів - ці візерунки доповнять гардероб, додадуть настрою і допоможуть створити ефектні "луки" навіть у похмурі дні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Першим трендом Андре називає клітинку. Цей принт завжди повертається в осінньо-зимовий сезон, адже додає елегантності та нагадує британський шарм.
Дизайнер радить вибирати як спокійні відтінки - сірий, коричневий, бежевий, так і яскраву кольорову клітинку.
Такий принт чудово підходить для пальт, жакетів і спідниць і легко комбінується з базовими речами.
Другий принт, який повертається в тренди цієї осені, - горошок. Він має легкий, грайливий і трохи романтичний вигляд.
У 2025 році горошок представлений у новому форматі: дрібний, ніжний на темному тлі. Такий принт ідеально пасує для суконь і блузок, створюючи жіночний і елегантний образ.
Смужка - ще один класичний принт, який додає динаміки навіть найпростішому образу.
За словами дизайнера, смужка символізує впевненість і ритм, тому її можна сміливо поєднувати з базовими речами, створюючи стильні повсякденні комплекти.
Цього сезону можна вибрати вертикальну, горизонтальну або навіть поєднання різних варіантів.
Четвертим трендом Андре Тан називає принт "перець із сіллю", що давно став класикою ділового стилю.
Поєднання цього принта з чорним або білим створює ефект глибокої фактури, а ідеально пасує для пальта, жакета і костюма.
"Перець із сіллю" має гарний вигляд як у класичних, так і в сучасних варіантах, підкреслюючи стриманість і стиль образу.
Також у трендах осені аргайл - ромбовий візерунок, який нагадує шотландські светри.
Він ідеально пасує для кардиганів і светрів оверсайз, додаючи образам тепла і затишку, а також легкого ретро-акценту.
Андре Тан підкреслює: цієї осені мода - не про суворі правила, а про самовираження і настрій. Не бійтеся експериментувати з принтами, поєднувати їх між собою і з базовими речами. Головне - почуватися впевнено і комфортно у своєму образі.
За словами дизайнерки, гра з принтами дає змогу створювати унікальні ансамблі, що відображають індивідуальність і стиль власниці.
Клітинка, горошок, смужка, "перець із сіллю" і аргайл - ці трендові принти допоможуть зробити гардероб різноманітним і стильним навіть у холодні дні.
Вас також може зацікавити