Андре Тан назвал принты, которые сделают ваш осенний гардероб стильным и ярким

Классическая клетка

Первым трендом Андре называет клетку. Этот принт всегда возвращается в осенне-зимний сезон, ведь придает элегантности и напоминает британский шарм.

Дизайнер советует выбирать как спокойные оттенки - серый, коричневый, бежевый, так и яркую цветную клетку.

Такой принт отлично подходит для пальто, жакетов и юбок и легко комбинируется с базовыми вещами.

Андре Тан про модные принты осени 2025 (скриншот)

Горошек

Второй принт, который возвращается в тренды этой осенью, - горошек. Он выглядит легко, игриво и немного романтично.

В 2025 году горошек представлен в новом формате: мелкий, нежный на темном фоне. Такой принт идеально подходит для платьев и блузок, создавая женственный и элегантный образ.

Горошек снова в тренде (скриншот)

Полоска

Полоска - еще один классический принт, который добавляет динамики даже самому простому образу.

По словам дизайнера, полоска символизирует уверенность и ритм, поэтому ее можно смело сочетать с базовыми вещами, создавая стильные повседневные комплекты.

В этом сезоне можно выбрать вертикальную, горизонтальную или даже сочетание разных вариантов.

Полоска в трендах осени и зимы 2025 (скриншот)

Принт "перец с солью"

Четвертым трендом Андре Тан называет принт "перец с солью", давно ставший классикой делового стиля.

Сочетание этого принта с черным или белым создает эффект глубокой фактуры, а идеально подходит для пальто, жакета и костюма.

"Перец с солью" хорошо выглядит как в классических, так и в современных вариантах, подчеркивая сдержанность и стиль образа.

Вариант для деловых "луков" - принт "перец с солью" (скриншот)

Аргайл

Также в трендах осени аргайл - ромбовый узор, который напоминает шотландские свитера.

Он идеально подходит для кардиганов и свитеров оверсайз, добавляя образам тепла и уюта, а также легкого ретро-акцента.

Принт с ромбами (скриншот)

Андре Тан подчеркивает: этой осенью мода - не о строгих правилах, а о самовыражении и настроении. Не бойтесь экспериментировать с принтами, сочетать их между собой и с базовыми вещами. Главное - чувствовать себя уверенно и комфортно в своем образе.

По словам дизайнера, игра с принтами позволяет создавать уникальные ансамбли, отражающие индивидуальность и стиль обладательницы.

Клетка, горошек, полоска, "перец с солью" и аргайл - эти трендовые принты помогут сделать гардероб разнообразным и стильным даже в холодные дни.