Андорра та Монако допоможуть судити РФ за агресію, - Сибіга

Правова база для нової інституції майже готова, написав у своєму повідомленні головний дипломат України. Остаточне рішення ухвалять вже за кілька днів, а угоду про створення органу представлять на голосування в Молдові. Це відбудеться 14 та 15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Процес підготовки триває давно і ще 9 травня минулого року проєкт отримав потужну політичну підтримку багатьох країн. Тоді свою волю висловили міністри закордонних справ країн Європи та лідери ЄС. Фундамент для трибуналу зміцнили 25 червня у Страсбурзі. Там офіційну угоду підписали Володимир Зеленський та Генсек Ради Європи Ален Берсе.

Чому Україні потрібен окремий суд над РФ

Світові юридичні механізми мають свої прогалини. Міжнародний кримінальний суд (МКС) зараз не може переслідувати за сам злочин агресії. Його юрисдикції недостатньо саме для цього контексту, тому Київ наполягає на створенні спеціальної інституції.

Суд фокусуватиметься на вищому керівництві Росії, що дозволить притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази про напад.

Список учасників спецтрибуналу постійно зростає. Серед них - провідні країни світу та невеликі європейські держави. Кожна з них вносить свій юридичний внесок у майбутній вирок.

До переліку держав, які підтримують Спеціальний трибунал, входять:

Велика Британія;

Франція;

Німеччина;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Польща;

Австрія;

Іспанія;

Італія;

Нідерланди;

Швеція;

Норвегія;

Фінляндія;

Ісландія;

Бельгія;

Чехія;

Греція;

Люксембург;

Молдова;

Словенія;

Португалія;

Хорватія.

Новачками у списку стали Андорра та Монако. До коаліції також долучилася Коста-Рика.