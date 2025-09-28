Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025

Українська акторка Анастасія Цимбалару продемонструвала, як можна носити костюм восени та залишатися при цьому в тренді. Її образ об'єднує одразу кілька актуальних модних напрямків сезону - від пастельних відтінків до оверсайз-крою і багатошаровості.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Замість класичних темних відтінків для осені Цимбалару обрала приглушено-рожевий брючний костюм. Це - варіація популярного кольору "жувальної гумки", представлена в пастельному, осінньому варіанті.
Такий вибір надає яскравості без зайвої екстравагантності, а також підкреслює жіночність і впевненість.
Фасон і посадка - ключ до стилю
Жакет має двобортний крій, V-подібний виріз і широкі лацкани. Вільна посадка в плечах, легкий oversize-силует і закатані рукави - все це формує ефект effortless-chic.
Штани - прямого крою з легким кльошем, які візуально подовжують ноги та відповідають запиту на комфорт і практичність у повсякденному гардеробі.
Багатошаровість - тренд сезону
Під костюм актриса одягла білу базову футболку з блакитною чоловічою сорочкою. Комбінація контрастних фактур і кольорів створює глибину в образі й робить його більш складним і модним. Це один з головних прийомів сучасної стилізації костюма.
Аксесуари
Темно-бордові туфлі підсилюють осінню палітру, а масивні золоті браслети надають образу статусності. Завершує лук мініклатч у темному відтінку - функціональний, але стильний акцент.
Стиль: smart-casual з натяком на "тиху розкіш"
Образ Цимбалару можна віднести до smart-casual - вдале поєднання ділового костюма з розслабленими речами. Водночас він несе риси естетики quiet luxury - нічого зайвого, але всі елементи ретельно підібрані. А рожевий відтінок і гра з шарами додають fashion-драми.
Як адаптувати образ під офіс, casual чи вечірній вихід
