UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анастасія Цимбалару продемонструвала, як можна носити костюм восени та залишатися при цьому в тренді. Її образ об'єднує одразу кілька актуальних модних напрямків сезону - від пастельних відтінків до оверсайз-крою і багатошаровості.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" виобрала актриса

Замість класичних темних відтінків для осені Цимбалару обрала приглушено-рожевий брючний костюм. Це - варіація популярного кольору "жувальної гумки", представлена в пастельному, осінньому варіанті.

Такий вибір надає яскравості без зайвої екстравагантності, а також підкреслює жіночність і впевненість.

Фасон і посадка - ключ до стилю

Жакет має двобортний крій, V-подібний виріз і широкі лацкани. Вільна посадка в плечах, легкий oversize-силует і закатані рукави - все це формує ефект effortless-chic.

Штани - прямого крою з легким кльошем, які візуально подовжують ноги та відповідають запиту на комфорт і практичність у повсякденному гардеробі.

Багатошаровість - тренд сезону

Під костюм актриса одягла білу базову футболку з блакитною чоловічою сорочкою. Комбінація контрастних фактур і кольорів створює глибину в образі й робить його більш складним і модним. Це один з головних прийомів сучасної стилізації костюма.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Аксесуари

Темно-бордові туфлі підсилюють осінню палітру, а масивні золоті браслети надають образу статусності. Завершує лук мініклатч у темному відтінку - функціональний, але стильний акцент.

Стиль: smart-casual з натяком на "тиху розкіш"

Образ Цимбалару можна віднести до smart-casual - вдале поєднання ділового костюма з розслабленими речами. Водночас він несе риси естетики quiet luxury - нічого зайвого, але всі елементи ретельно підібрані. А рожевий відтінок і гра з шарами додають fashion-драми.

Як адаптувати образ під офіс, casual чи вечірній вихід

  • В офіс: поєднувати з лоферами та мінімумом прикрас.
  • На щодень: з білими кедами або мокасинами, рюкзаком.
  • На вечір: додати високі підбори, сережки та сумку-клатч.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ТрендиМодні трендиСтиль життя