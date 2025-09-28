Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025

Який "лук" виобрала актриса

Замість класичних темних відтінків для осені Цимбалару обрала приглушено-рожевий брючний костюм. Це - варіація популярного кольору "жувальної гумки", представлена в пастельному, осінньому варіанті.

Такий вибір надає яскравості без зайвої екстравагантності, а також підкреслює жіночність і впевненість.

Фасон і посадка - ключ до стилю

Жакет має двобортний крій, V-подібний виріз і широкі лацкани. Вільна посадка в плечах, легкий oversize-силует і закатані рукави - все це формує ефект effortless-chic.

Штани - прямого крою з легким кльошем, які візуально подовжують ноги та відповідають запиту на комфорт і практичність у повсякденному гардеробі.

Багатошаровість - тренд сезону

Під костюм актриса одягла білу базову футболку з блакитною чоловічою сорочкою. Комбінація контрастних фактур і кольорів створює глибину в образі й робить його більш складним і модним. Це один з головних прийомів сучасної стилізації костюма.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Аксесуари

Темно-бордові туфлі підсилюють осінню палітру, а масивні золоті браслети надають образу статусності. Завершує лук мініклатч у темному відтінку - функціональний, але стильний акцент.

Стиль: smart-casual з натяком на "тиху розкіш"

Образ Цимбалару можна віднести до smart-casual - вдале поєднання ділового костюма з розслабленими речами. Водночас він несе риси естетики quiet luxury - нічого зайвого, але всі елементи ретельно підібрані. А рожевий відтінок і гра з шарами додають fashion-драми.

Як адаптувати образ під офіс, casual чи вечірній вихід

В офіс: поєднувати з лоферами та мінімумом прикрас.

На щодень: з білими кедами або мокасинами, рюкзаком.

На вечір: додати високі підбори, сережки та сумку-клатч.

