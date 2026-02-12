Аналога ніде немає: Україна отримає першу партію гіперзвукових ракет

Британська компанія Hypersonica працює над ракетами, здатними маневрувати на швидкості понад п'ять швидкостей звуку.

Як повідомляє видання, на космодромі Андойя в Норвегії відбулися перші тести навігаційних систем, створених лише за дев'ять місяців.

Під час випробувань ракета досягла швидкості понад 7400 км на годину, що відповідає Маху 6.

В уряді підтвердили, що система Nightfall буде передана Україні і "також послужить основою для майбутніх проєктів британських збройних сил з нанесення ударів на великі відстані". Підписання контрактів очікується в березні.

Ставка на глибокий удар

"Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю нанесення глибоких і високоточних ударів за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме це дають нам змогу зробити ці інвестиції", - сказав Філіп Керт, співзасновник і генеральний директор Hypersonica.

За його словами, розгортання ракет планується до кінця десятиліття. Велика Британія і Німеччина раніше оголосили про намір створити систему з дальністю понад 2000 км у рамках угоди Trinity House.

"У Європі визнано, що саме можливість "глибокого удару" дасть нам змогу створити необхідні засоби стримування і оборони... Нам потрібен новий підхід до розробки технологій для цих систем", - наголосив він.

Компанія входить до числа 90 організацій, відібраних для участі в державній програмі з гіперзвукових розробок вартістю 1 млрд фунтів. Hypersonica планує розширювати виробництво у Великій Британії та Східній Європі, орієнтуючись на вимоги замовника.