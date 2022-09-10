Аналог Patriot або система THAD: Резніков про плани по системі ППО

Україна продовжує отримувати від країн-партнерів велику кількість озброєння, яке на початку повномасштабного вторгнення РФ на Заході не готові були постачати. Втім, зараз є потреба покращити застарілі радянські системи ППО.

Міністр зазначив, що на війні ніколи нічого не буває достатньо, нагадавши що нещодавно американські партнери оголосили про наміри поставити Україні системи NASAMS.

"NASAMS - це перша ланка, і, відповідно, нам треба думати і говорити з партнерами про допомогу Україні в середній дальності, про аналог Patriot, або систему THAD - це система ППО далекого ураження, наприклад, в Сполучених Штатах", - пояснив Резніков.

Чиновник зазначив, що це питання на порядку денному обговорення, але не варто очікувати, що воно вирішиться швидко.

"Це теми, які мають бути обговорені. Ключових два слова - таймінг і транзішн, тобто своєчасність у допомозі Україні і трансформація, тобто перехід з радянської системи озброєнь на сучасну натівську. І от зараз ми це розвиваємо", - додав він.

За словами політика, деякі країни не мають змоги постачати озброєння, але готові фінансувати інших партнерів України, чиї ВПК можуть впоратися з цим завданням.

"Наприклад, ті ж самі AS Krab, їх треба робити далі, щоб в тому числі постачати до України, ті ж самі Pierun, ті ж самі гаубиці Zuzanna, які ми отримали від словацьких партнерів", - пояснив Резніков.