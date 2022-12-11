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Аналізували плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Під час засідання обговорювалися ситуація на фронті, необхідні кроки щодо відновлення енергетичної системи країни та аналіз розвідданих.

"Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо", - наголосив президент України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було обговорено питання ситуації на фронті.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці останнього засідання Ставки, під час якого було розглянуто питання відновлення енергооб'єктів.

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