Аналізували плани окупантів. Зеленський провів засідання Ставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо", - наголосив президент України.

Під час засідання обговорювалися ситуація на фронті, необхідні кроки щодо відновлення енергетичної системи країни та аналіз розвідданих.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було обговорено питання ситуації на фронті.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці останнього засідання Ставки, під час якого було розглянуто питання відновлення енергооб'єктів.

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