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Анализировали планы оккупантов. Зеленский провел заседание Ставки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

В ходе заседания обсуждались ситуация на фронте, необходимые шаги по восстановлению энергетической системы страны и анализ разведданных.

"Провел заседание Ставки. Среди основных тем: ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем", - подчеркнул президент Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого были обсуждены вопросы ситуации на фронте.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности последнего заседания Ставки, в ходе которого были рассмотрены вопросы возобновления энергообъектов.

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