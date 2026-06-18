Аналізи, КТ та їжа: які послуги у стаціонарі є абсолютно безкоштовними для українців

Головне: Суть програми: У межах Програми медичних гарантій українці мають право на абсолютно безкоштовне лікування, обстеження, медикаменти та харчування під час перебування в стаціонарі.

У межах Програми медичних гарантій українці мають право на абсолютно безкоштовне лікування, обстеження, медикаменти та харчування під час перебування в стаціонарі. Безкоштовні аналізи та обстеження: До пакета входять усі базові лабораторні дослідження (кров, сеча, глюкоза, тести на ВІЛ, гепатити та COVID-19), а також дороговартісна інструментальна діагностика: ЕКГ, УЗД, ендоскопія, рентген, КТ та МРТ.

До пакета входять усі базові лабораторні дослідження (кров, сеча, глюкоза, тести на ВІЛ, гепатити та COVID-19), а також дороговартісна інструментальна діагностика: ЕКГ, УЗД, ендоскопія, рентген, КТ та МРТ. Що ще покриває держава: Пацієнтам гарантується цілодобовий нагляд лікарів, профільні консультації, знеболення на всіх етапах, киснева підтримка, інтенсивна терапія, реабілітація, забезпечення ліками з Нацпереліку та триразове харчування.

Пацієнтам гарантується цілодобовий нагляд лікарів, профільні консультації, знеболення на всіх етапах, киснева підтримка, інтенсивна терапія, реабілітація, забезпечення ліками з Нацпереліку та триразове харчування. Як скористатися: Послуга доступна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою швидкої допомоги, при переведенні з іншого закладу або при самозверненні пацієнта у невідкладному стані.

Послуга доступна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря, у разі доставлення бригадою швидкої допомоги, при переведенні з іншого закладу або при самозверненні пацієнта у невідкладному стані. Що робити в разі вимагання грошей: Якщо в медзакладі вимагають оплату за послуги чи ліки, які покриваються державою, НСЗУ закликає негайно звертатися до їхнього контакт-центру.

Які послуги безкоштовні для пацієнтів

У НСЗУ нагадали, що пакет "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій" передбачає безоплатне лікування для пацієнтів, які потребують госпіталізації та цілодобового медичного нагляду.

Після госпіталізації лікар проводить первинний огляд, визначає необхідні обстеження та призначає лікування.

До переліку безкоштовних лабораторних досліджень входять:

розгорнутий аналіз крові;

визначення групи крові та резус-фактора;

біохімічні аналізи крові;

дослідження рівня глюкози та глікованого гемоглобіну;

ліпідний профіль;

аналізи на згортання крові;

загальний аналіз сечі;

дослідження спинномозкової рідини;

тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, грип та COVID-19;

бактеріологічні та інші необхідні дослідження.

Також безкоштовно проводяться інструментальні обстеження, зокрема:

електрокардіографія (ЕКГ);

ультразвукові дослідження;

ендоскопія;

рентгенологічні дослідження;

комп'ютерна томографія (КТ);

магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Що ще входить до пакета

Під час стаціонарного лікування пацієнти мають право на:

консультації профільних спеціалістів;

цілодобове спостереження лікарів та медсестер;

необхідне медикаментозне лікування;

знеболення на всіх етапах лікування;

кисневу підтримку за потреби;

інтенсивну терапію при загрозливих для життя станах;

реабілітацію в гострому періоді;

забезпечення ліками, медичними виробами та витратними матеріалами;

харчування у стаціонарі.

Як потрапити на безкоштовне лікування

Отримати таку медичну допомогу можна:

за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра;

за направленням лікуючого лікаря;

після доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

при переведенні з іншого медзакладу;

у разі самозвернення при невідкладному стані.

За даними НСЗУ, стаціонарну допомогу за цим пакетом надають 804 медичні заклади по всій Україні. Від початку року служба вже сплатила за такі послуги понад 12,8 млрд гривень.

У НСЗУ наголосили, що якщо в лікарні вимагають оплату за обстеження чи лікування, які входять до Програми медичних гарантій, пацієнти можуть звернутися до контакт-центру за номером 16-77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.