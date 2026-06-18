Аналізи, КТ та їжа: які послуги у стаціонарі є абсолютно безкоштовними для українців

У межах Програми медичних гарантій пацієнтам безкоштовно доступні обстеження, лікування, ліки та навіть харчування під час перебування в лікарні. Понад 1,48 млн українців від початку 2026 року отримали стаціонарну медичну допомогу без проведення хірургічних операцій.
РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ) розповідає, що саме в лікарнях безкоштовно для українців.
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У НСЗУ нагадали, що пакет "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій" передбачає безоплатне лікування для пацієнтів, які потребують госпіталізації та цілодобового медичного нагляду.
Після госпіталізації лікар проводить первинний огляд, визначає необхідні обстеження та призначає лікування.
До переліку безкоштовних лабораторних досліджень входять:
Також безкоштовно проводяться інструментальні обстеження, зокрема:
Під час стаціонарного лікування пацієнти мають право на:
Отримати таку медичну допомогу можна:
За даними НСЗУ, стаціонарну допомогу за цим пакетом надають 804 медичні заклади по всій Україні. Від початку року служба вже сплатила за такі послуги понад 12,8 млрд гривень.
У НСЗУ наголосили, що якщо в лікарні вимагають оплату за обстеження чи лікування, які входять до Програми медичних гарантій, пацієнти можуть звернутися до контакт-центру за номером 16-77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.
Про те, як працює Програма медичних гарантій у 2026 році раніше в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак.
РБК-Україна також писало про законопроєкт, який пропонує посилити покарання за незаконне стягнення грошей з пацієнтів за медичні послуги, ліки та вироби, що мають надаватися безкоштовно за державний кошт. За такі порушення можуть запровадити штрафи, пробаційний нагляд або навіть ув'язнення, якщо дії призвели до тяжких наслідків.
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