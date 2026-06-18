Анализы, КТ и питание: какие услуги в стационаре являются полностью бесплатными для украинцев

В рамках Программы медицинских гарантий пациентам бесплатно предоставляются обследования, лечение, лекарства и даже питание во время пребывания в больнице. С начала 2026 года более 1,48 млн украинцев получили стационарную медицинскую помощь без проведения хирургических операций.
РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) сообщает, что именно в больницах бесплатно для украинцев.
Главное:
В НСЗУ напомнили, что пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" предусматривает бесплатное лечение для пациентов, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении.
После госпитализации врач проводит первичный осмотр, назначает необходимые обследования и лечение.
В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:
Также бесплатно проводятся инструментальные обследования, в частности:
Во время стационарного лечения пациенты имеют право на:
Получить такую медицинскую помощь можно:
По данным НСЗУ, стационарную помощь по этому пакету оказывают 804 медицинских учреждения по всей Украине. С начала года служба уже оплатила такие услуги на сумму более 12,8 млрд гривен.
В НСЗУ подчеркнули, что если в больнице требуют оплату за обследование или лечение, входящие в Программу медицинских гарантий, пациенты могут обратиться в контакт-центр по номеру 16-77 или подать жалобу через официальный сайт службы.
О том, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году, ранее в интервью РБК-Украина рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак.
РБК-Украина также писало о законопроекте, который предлагает ужесточить наказание за незаконное взимание денег с пациентов за медицинские услуги, лекарства и изделия, которые должны предоставляться бесплатно за счет государственных средств. За такие нарушения могут ввести штрафы, пробационный надзор или даже лишение свободы, если действия привели к тяжким последствиям.
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