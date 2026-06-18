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Анализы, КТ и питание: какие услуги в стационаре являются полностью бесплатными для украинцев

13:19 18.06.2026 Чт
3 мин
Украинцам рассказали, куда обращаться, если в больнице требуют деньги
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Лабораторные исследования (Getty Images)

В рамках Программы медицинских гарантий пациентам бесплатно предоставляются обследования, лечение, лекарства и даже питание во время пребывания в больнице. С начала 2026 года более 1,48 млн украинцев получили стационарную медицинскую помощь без проведения хирургических операций.

РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) сообщает, что именно в больницах бесплатно для украинцев.

Главное:

  • Суть программы: В рамках Программы медицинских гарантий украинцы имеют право на абсолютно бесплатное лечение, обследование, медикаменты и питание во время пребывания в стационаре.
  • Бесплатные анализы и обследования: В пакет входят все базовые лабораторные исследования (кровь, моча, глюкоза, тесты на ВИЧ, гепатиты и COVID-19), а также дорогостоящая инструментальная диагностика: ЭКГ, УЗИ, эндоскопия, рентген, КТ и МРТ.
  • Что еще покрывает государство: Пациентам гарантируются круглосуточное наблюдение врачей, профильные консультации, обезболивание на всех этапах лечения, кислородная поддержка, интенсивная терапия, реабилитация, обеспечение лекарствами из Национального перечня, а также трехразовое питание.
  • Как воспользоваться: Услуга доступна по направлению семейного или лечащего врача, в случае доставки бригадой скорой помощи, при переводе из другого учреждения или при самостоятельном обращении пациента в неотложном состоянии.
  • Что делать в случае вымогательства денег: Если в медицинском учреждении требуют оплату за услуги или лекарства, которые покрываются государством, НСЗУ призывает немедленно обращаться в их контакт-центр.

Какие услуги бесплатны для пациентов

В НСЗУ напомнили, что пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" предусматривает бесплатное лечение для пациентов, нуждающихся в госпитализации и круглосуточном медицинском наблюдении.

После госпитализации врач проводит первичный осмотр, назначает необходимые обследования и лечение.

В перечень бесплатных лабораторных исследований входят:

  • расширенный анализ крови;
  • определение группы крови и резус-фактора;
  • биохимические анализы крови;
  • исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина;
  • липидный профиль;
  • анализы на свертываемость крови;
  • общий анализ мочи;
  • исследование спинномозговой жидкости;
  • тестирование на ВИЧ, гепатиты, сифилис, грипп и COVID-19;
  • бактериологические и другие необходимые исследования.

Также бесплатно проводятся инструментальные обследования, в частности:

  • электрокардиография (ЭКГ);
  • ультразвуковые исследования;
  • эндоскопия;
  • рентгенологические исследования;
  • компьютерная томография (КТ);
  • магнитно-резонансная томография (МРТ).
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Что еще входит в пакет

Во время стационарного лечения пациенты имеют право на:

  • консультации профильных специалистов;
  • круглосуточное наблюдение врачей и медсестер;
  • необходимое медикаментозное лечение;
  • обезболивание на всех этапах лечения;
  • кислородную поддержку при необходимости;
  • интенсивную терапию при состояниях, угрожающих жизни;
  • реабилитацию в остром периоде;
  • обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами;
  • питание в стационаре.

Как попасть на бесплатное лечение

Получить такую медицинскую помощь можно:

  • по направлению семейного врача, терапевта или педиатра;
  • по направлению лечащего врача;
  • после доставки бригадой скорой медицинской помощи;
  • при переводе из другого медицинского учреждения;
  • в случае самостоятельного обращения при неотложном состоянии.

По данным НСЗУ, стационарную помощь по этому пакету оказывают 804 медицинских учреждения по всей Украине. С начала года служба уже оплатила такие услуги на сумму более 12,8 млрд гривен.

В НСЗУ подчеркнули, что если в больнице требуют оплату за обследование или лечение, входящие в Программу медицинских гарантий, пациенты могут обратиться в контакт-центр по номеру 16-77 или подать жалобу через официальный сайт службы.

О том, как работает Программа медицинских гарантий в 2026 году, ранее в интервью РБК-Украина рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак.

РБК-Украина также писало о законопроекте, который предлагает ужесточить наказание за незаконное взимание денег с пациентов за медицинские услуги, лекарства и изделия, которые должны предоставляться бесплатно за счет государственных средств. За такие нарушения могут ввести штрафы, пробационный надзор или даже лишение свободы, если действия привели к тяжким последствиям.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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