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Аналитики спрогнозировали курса доллара на неделю

Киев, Воскресенье 09 августа 2020 08:20
Аналитики спрогнозировали курса доллара на неделю
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар может подешеветь до 27,50 гривен

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,04-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,69 до 27,68 грн (-0,04%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,71/27,74 до 27,60/27,62 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,54/27,77 до 27,53/27,75 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 40,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Курс доллара на межбанке в течение недели колебался в пределах 27,65-27,85 гривен за доллар, с тенденцией к снижению в конце недели до уровня 27,60 гривен.

Отметим, Совет Национального банка Украины заявил, что намерен сохранить политику гибкого валютного курса в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2021 год.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% до 28 802,44 млн долларов.

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций на 2 млрд долларов.

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