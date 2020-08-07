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НБУ продолжил покупку валюты на межбанке

Киев, Пятница 07 августа 2020 17:07
НБУ продолжил покупку валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы покупки остаются небольшими

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 40,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, немного увеличив ее по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 38 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4054,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 763,10 млн долларов.

При этом курс доллара на межбанке в течение недели колебался в пределах 27,65-27,85 гривен за доллар, с тенденцией к снижению в конце недели до уровня 27,60 гривен.

Отметим, Совет Национального банка Украины заявил, что намерен сохранить политику гибкого валютного курса в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2021 год.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% до 28 802,44 млн долларов.

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций на 2 млрд долларов.

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