Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается умеренное снижения курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,88 грн до 24,53 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,78/24,83 до 24,64/24,68 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,64/25,13 до 24,51/24,87 (-0,5%/-1,0%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 2,0% до 1,5% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, по данным НБУ, переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться. Как заявил в интервью РБК-Украина замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, в этом году отсутствовала традиционная девальвация в сентябре. При этом в декабре также ее может не быть.

Отметим, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что эффект укрепления национальной валюты обычно сказывается на динамике потребительских цен с определенной задержкой.