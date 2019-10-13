Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,88 грн до 24,53 грн (-1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,78/24,83 до 24,64/24,68 (-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,64/25,13 до 24,51/24,87 (-0,5%/-1,0%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 2,0% до 1,5% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, за даними НБУ, перехід НБУ до плаваючого курсом гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися. Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, в цьому році була відсутня традиційна девальвація у вересні. При цьому у грудні також її може не бути.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що ефект зміцнення національної валюти зазвичай позначається на динаміці споживчих цін з певною затримкою.