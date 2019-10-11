ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    11.10.2019 - 17:12
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Перед длинными выходными доллар подорожал до 24,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 октября 2019 года вырос на 15 копеек до 24,68 гривен за доллар, курс в покупке до 24,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 27,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,2345 - 27,2788 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6400

24,6800

EUR/UAH

27,2345

27,2788

RUB/UAH

0,3844

0,3851

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 10 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,9904 - 27,0320 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,46 (24,52 - 10 октября), продажи - 24,80 (24,84 - 10 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,87 (26,84 - 10 октября), продажи - 27,31 (27,33 - 10 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 10 октября), продажи 3,86 (3,86 - 10 октября) грн за 10 рублей.

НБУ сохранил официальный курс доллара на прежнем уровне Курс доллара продолжает снижаться
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь