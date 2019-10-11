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В НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

Новости » Экономика    11.10.2019 - 11:59
В НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Сезонной девальвации в этом году может и не произойти

Переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, валютный рынок научился балансировать в течение всего года.

"Уже сколько говорят о сезонных трендах на валютном рынке? В прошлом году ждали девальвацию в ноябре-декабре - не дождались. В этом году в сентябре - то же самое. Если рынок свободный, не регулируется административно, то сезонность в итоге сглаживается, так как и бизнес, и население подстраиваются под эти тренды, чтобы не купить валюту на пике девальвации гривны и не продать ее на пике укрепления гривны", - добавил он.

По его словам, НБУ обратил внимание, что те, у кого сезонные покупки валюты приходятся на третий, четвертый кварталы - газотрейдеры, нефтетрейдеры, импортеры автомобилей - сдвигают свои покупки валюты на середину года, на июль, август. В прошлом году это повлияло на курс. В этом - нет, потому что нивелировалось за счет притока капитала от нерезидентов, отметил замглавы НБУ.

"Думаю, сейчас такая же ситуация, импортеры думают, покупать или нет. Зачем ждать декабря, если курс может подскочить, мы можем сделать это в октябре. В результате сезонность с декабря тоже убирается", - рассказал Сологуб.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно.

Отметим, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что эффект укрепления национальной валюты обычно сказывается на динамике потребительских цен с определенной задержкой.

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Темы: Курс доллара
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