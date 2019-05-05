Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,5/26,8 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, на уходящей неделе межбанковский рынок работал только два дня, в четверг и пятницу. При этом в четверг, по сравнению с предыдущим рабочим днем - прошлой пятницей - доллар поднялся, а в пятницу немного снизился.

"В целом низкая волатильность курсовых колебаний говорит о стабилизации доллара вблизи текущих уровней", - отметил эксперт.

За минувшую короткую рабочую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще снижался, а на других сегментах валютного рынка он вырос на 0,1-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 грн до 26,56 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,37/26,42 до 26,48/26,51 (+0,4%/+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,40/26,71 до 26,46/26,74 (+0,2%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей, рассказал старший аналитик Альпари.

Напомним, по оценке НБУ, на валютном рынке Украины в апреле 2019 года сохранялась благоприятная ситуация. В частности, предложение иностранной валюты от клиентов банков превышало спрос на нее, в т.ч. благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.