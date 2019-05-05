Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,6 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,5/26,8 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, на минулому тижні міжбанківський ринок працював лише два дні, у четвер і п'ятницю. При цьому в четвер, у порівнянні з попереднім робочим днем - минулою п'ятницею - долар піднявся, а в п'ятницю трохи знизився.

"У цілому низька волатильність курсових коливань говорить про стабілізацію долара поблизу поточних рівнів", - зазначив експерт.

За минулий короткий робочий тиждень офіційний курс долара до гривні і запізненням ще знижувався, а на інших сегментах валютного ринку він зріс на 0,1-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,62 грн до 26,56 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,37/26,42 до 26,48/26,51 (+0,4%/+0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,40/26,71 до 26,46/26,74 (+0,2%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем, розповів старший аналітик Альпарі.

Нагадаємо, за оцінкою НБУ, на валютному ринку України у квітні 2019 року зберігалася сприятлива ситуація. Зокрема, пропозиція іноземної валюти від клієнтів банків перевищувала попит на неї, в т.ч. завдяки рекордному припливу іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар.