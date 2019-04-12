Аналитики спрогнозировали курс доллара перед вторым туром выборов

Аналитики не ожидают резкого разворота на валютном рынке в ту или иную сторону как минимум до завершения второго тура выборов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курсовые качели: как валютный рынок отреагировал на президентские выборы".

Однако говорить о более отдаленной перспективе эксперты пока не берутся.

В частности руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко ожидает, что в ближайшую пару недель значительных изменений курса не произойдет и он будет колебаться в пределах 26,7-27,3 гривен/доллар.

"С большой долей вероятности, последующие несколько недель торги на межбанке пройдут в диапазоне 26,5-27,3 гривен/доллар. До окончания второго тура выборов, скорее всего, сохранится высокая волатильность", - прогнозирует начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль.

Напомним, курс доллара начал падать после 31 марта. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.

Как сообщало РБК-Украина, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 28,86грн/доллар в 2019 году и 30,60 грн/доллар в 2020 году.