Аналітики розповіли, що вплинуло на зростання курсу долара до гривні

Гривня в 2018 році стала втрачати позиції на валютному ринку раніше, ніж попередні кілька років

Падіння курсу гривні на валютному ринку пов'язано, зокрема, із зростанням попиту на валюту у нерезидентів, з якими Міністерство фінансів України минулого тижня погасило випуск гривневих Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляють фінансові аналітики, опитані РБК-Україна, йдеться в матеріалі: "Долар бере верх: у зв'язку з чим девальвує гривня і що чекає валютний ринок восени".

Як повідомляють аналітики, по-перше, зростає попит на валюту у нерезидентів, яким Мінфін минулого тижня погасив випуск гривневих ОВДП.

Зокрема, на початку року нерезиденти активно купували гривневі облігації, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволило гривні зміцнитися в прискореному темпі з січня по березень. Тепер нерезиденти надають зворотний ефект на ринок, купуючи валюту за отриману від Мінфіну гривню.

"Папери погашаються і інвестори вважають за краще фіксувати прибуток і виводити інвестиції. Також учасники ринку підлаштовуються під сезонні коливання курсу і починають на них реагувати заздалегідь, що природним чином позначається на ринку", - пояснив РБК-Україна начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль.

Разом з тим, за словами члена Українського товариства фінансових аналітиків Віталія Шапрана, на українському ринку дуже мало інструментів з низькими кредитними ризиками, щоб утримувати валюту всередині країни.

"Крім ОВДП і облігацій "Кредобанку", на ринку немає нормальних інструментів, їх немає навіть у найближчій перспективі. Раз утримувати нічим, а торговельний баланс негативний, нас вже записали в групу країн зі слабкою валютою, і процес відтоку стартував раніше, ніж зазвичай у нас пропадає чинник сезонного затишшя", - пояснив Шапран.

Ще одна причина, як відзначають фінансові аналітики, яка вплинула на ослаблення гривні, пов'язана з відшкодуванням ПДВ бізнесу.

Зазначимо, Національний банк України на 31 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи укріпив курс гривні до 26,76 гривень за долар.