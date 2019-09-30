Аналитики прогнозируют умеренное снижение доллара к гривне

На начавшейся неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", - сказал он.

Аналитик также считает слишком пессимистичным прогноз международного рейтингового агентства Standard & Poor's, согласно которому доллар подорожает уже к концу текущего года и продолжит расти до 2022 года. В агентстве прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн. Согласно прогнозам S&P к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года - 28 грн, а к концу 2021 года - 28,5 грн.

"Рост курса доллара за оставшиеся до конца года три месяца на 11,5% без существенного форс-мажора мы считаем излишне пессимистичным сценарием", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Напомним, 30 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар.