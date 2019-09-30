Аналітики прогнозують помірне зниження долара до гривні

На тижні, що розпочався, очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,1 грн", - сказав він.

Аналітик також вважає занадто песимістичним прогноз міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, згідно з яким долар подорожчає вже до кінця поточного року і продовжить рости до 2022 року. В агентстві прогнозують зростання вартості долара до кінця 2019 року до 27 грн. Згідно з прогнозами S&P до кінця 2020 року долар буде коштувати 27,5 грн, до кінця 2021 року - 28 грн, а до кінця 2021 року - 28,5 грн.

"Зростання курсу долара до кінця року за три місяці, що залишилися, на 11,5% без істотного форс-мажору ми вважаємо надто песимістичним сценарієм", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Нагадаємо, 30 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,13 гривень за долар.