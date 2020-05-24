Аналитики прогнозируют рост курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, Аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, новость о том, что удалось договориться с МВФ о выделении 18-месячного кредита на 5 млрд долларов не стала большой неожиданностью после того, как Верховная рада утвердила "антиколомойский" закон, и на рынок существенно не повлияла. Заключение этого соглашения было уже в "цене".

По его словам, утверждение этого соглашения советом директоров МВФ может привести к открытию дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка и ЕС.

"В среднесрочной перспективе это может придать дополнительный импульс укреплению гривны. В более отдаленной перспективе выход страны из карантина кроме роста деловой активности может привести к увеличению спроса на валюту. Но и в этом случае к концу года курс доллара вряд ли превысит 28,5 грн", - прогнозирует Иосуб.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,0%. После длительного снижения, в среду курс доллара заметно подрос, после чего в четверг он колебался без значительных изменений, но в пятницу вновь вернулся к росту.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,68 до 26,76 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,61/26,63 до 26,86/26,90 (+0,9%/+1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,59/26,85 до 26,67/26,94 (+0,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров МВФ устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности, который НБУ учитывает при реализации монетарной политики.

Отметим, Национальный банк Украины в течение недели 18-22 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 228,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.