Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, Аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, новина про те, що вдалося домовитися з МВФ про виділення 18-місячного кредиту на 5 млрд доларів не стала великою несподіванкою після того, як Верховна рада затвердила "антиколомойський" закон, і на ринок істотно не вплинула. Укладення цієї угоди було вже в "ціні".

За його словами, затвердження цієї угоди радою директорів МВФ може призвести до відкриття додаткового фінансування з боку Світового банку та ЄС.

"У середньостроковій перспективі це може надати додатковий імпульс зміцненню гривні. У більш віддаленій перспективі вихід країни з карантину крім зростання ділової активності може призвести до збільшення попиту на валюту. Але і в цьому випадку до кінця року курс долара навряд чи перевищить 28,5 грн", - прогнозує Іосуб.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,0%. Після тривалого зниження, в середу курс долара помітно підріс, після чого в четвер він коливався без значних змін, але в п'ятницю знову повернувся до зростання.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,68 до 26,76 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,61/26,63 до 26,86/26,90 (+0,9%/+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,59/26,85 до 26,67/26,94 (+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 1,0%.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій дав характеристику новій програмі МВФ.

Також РБК-Україна повідомляло, що НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку.