Аналитики прогнозируют рост курса до 27,50 грн/доллар после отставки Смолия

На следующей неделе тенденция к росту курса доллара продолжится. Темпы будут зависеть от скорости поиска и назначения нового главы Национального банка Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Курс может продолжить рост до 27,50 гривен за доллар", - сказал он.

Как напомнил аналитик, также истекает срок полномочий Олега Чурия, который отвечает за валютный блок НБУ.

"Это означает, что в будущем может быть сменена валютная политика и НБУ будет повторять практику Египта - покупать излишек иностранной валюты. Итог таких операций - это более сильное падение национальной валюты в будущем и снижение интереса международных инвесторов к внутреннему долгу", - считает Пархоменко.

Как отметил аналитик, итог прошедшей недели для украинской гривны оказался отрицательным. Национальная валюта просела ко всем мировым валютам. В паре с долларом гривна потеряла 65 копеек снизившись до 27,15 гривен, а в паре в евро, просела на 75 копеек до 30,45 гривен.

По его словам, поводом для снижения послужило заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке, сделанное вечером 1 июля. Украина в этот момент выходила на международный рынок капитала и размещала свои облигации. Сделку, которая смогла принести в бюджет 1,75 млрд долларов, отменили, а это в свою очередь еще больше усилило темпы снижение валюты.

В течение двух дней гривна просела до 27,20, и вышла из диапазона 26,40-26,80. Уже под конец четверга НБУ проводил интервенции на более 100 млн долларов, но по итогу пятницы они не привели к укреплению гривны, добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Во время отчета в Верховной раде Яков Смолий сказал, что на Национальный банк Украины в течение последнего времени осуществляется систематическое политическое давление и от НБУ требуют определенных решений.