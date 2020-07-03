Аналітики прогнозують зростання курсу до 27,50 грн/долар після відставки Смолія

На наступному тижні тенденція до зростання курсу долара продовжиться. Темпи залежатимуть від швидкості пошуку і призначення нового глави Національного банку України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Курс може продовжити зростання до 27,50 гривень за долар", - сказав він.

Як нагадав аналітик, також закінчується термін повноважень Олега Чурія, який відповідає за валютний блок НБУ.

"Це означає, що в майбутньому може бути змінена валютна політика НБУ буде повторювати практику Єгипту - купувати надлишок іноземної валюти. Підсумок таких операцій - це більш сильне падіння національної валюти в майбутньому і зниження інтересу міжнародних інвесторів до внутрішнім боргом", - вважає Пархоменко.

Як зазначив аналітик, підсумок минулого тижня для української гривні виявився негативним. Національна валюта просіла до всіх світових валют. В парі з доларом гривня втратила 65 копійок знизившись до 27,15 гривень, а в парі євро, просіла на 75 копійок до 30,45 гривень.

За його словами, приводом для зниження послужила заява голови НБУ Якова Смолія про відставку, зроблена ввечері 1 липня. Україна в цей момент виходила на міжнародний ринок капіталу і розміщувала свої облігації. Угоду, яка змогла принести в бюджет 1,75 млрд доларів, скасували, а це в свою чергу ще більше посилило темпи зниження валюти.

Протягом двох днів гривня просіла до 27,20, і вийшла з діапазону 26,40-26,80. Вже під кінець четверга НБУ проводив інтервенції на понад 100 млн доларів, але за підсумками п'ятниці вони не призвели до зміцнення гривні, додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Під час звіту у Верховній раді Яків Смолій сказав, що на Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичний політичний тиск і від НБУ вимагають певних рішень.