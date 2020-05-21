Аналитики прогнозируют проигрыш Трампа на выборах в США

Действующий американский президент Дональд Трамп может проиграть выборы в США осенью 2020 года. Рейтинг Трампа может существенно снизиться из-за коронавируса и экономического кризиса.

Об этом свидетельствует прогноз аналитиков Oxford Economics, передает The Independent.

Сообщается, что аналитики Oxford Economics считают, что Трамп потерпит историческое поражение на выборах из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране. В частности, обе модели, по которым они прогнозируют итоги выборов, показывают победу кандидата от Демократической партии.

Согласно первой модели, к выборам безработица в США превысит 13%, а доходы населения снизятся на 6% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, экономика США будет находиться в худшем со времен Великой депрессии XX века состоянии.

Вторая модель предполагает, что семь штатов, где ранее вели активную борьбу Республиканская и Демократическая партии, перейдут на сторону демократов. Аналитики отмечают, что Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина особенно пострадают от экономического спада и безработицы.

Уточняется, что первая модель помогла предсказать итоги многих выборов в США с 1948 года. В частности, исключение составили только выборы 1968 и 1976 годов.

Напомним, ранее США оценили ущерб от пандемии в мире в 9 трлн долларов. При этом только в Соединенных Штатах коронавирус забрал жизни 90 тысяч человек, а более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта 2020 года.

Отметим, соперником Трампа на выборах станет бывший вице-президент Джо Байден. Ранее стало известно, что миллиардер Майкл Блумберг планирует выделить 250 миллионов долларов на его поддержку. Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

При этом в ближайшее время может разрастись скандал, связанный с влиянием Байдена на Украину.