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В США оценили ущерб от пандемии в мире в 9 трлн долларов

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 18:36
В США оценили ущерб от пандемии в мире в 9 трлн долларов
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Помпео считает вклад Китая в борьбу с коронавирусом ничтожным по сравнению с последствиями для всего мира

В Соединенных Штатах оценили сумму ущерба, которую нанесла пандемия коронавируса в мире. Так, ущерб оценивается в 9 триллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помео во время пресс-конференции в Госдепартаменте США.

По его словам, вклад Китая в борьбу с пандемией является "ничтожным" по сравнению с последствиями, которые испытывают во всем мире.

"Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру - 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - сказал Помпео.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЮНЕСКО опасаются, что около 13% музеев в мире могут не открыться после завершения пандемии коронавируса. Более 90% музеев закрылись из-за вспышки COVID-19.

Кроме этого Еврокомиссия планирует на следующей неделе представить план восстановления экономики Евросоюза от пандемии коронавируса объемом более 1 триллиона евро.

Также сообщалось, что более 120 стран мира призвали к тщательному расследованию происхождения пандемии коронавируа. Проведение расследования также поддержала и Украина.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиущербКоронавирус
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