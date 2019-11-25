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Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен

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Психологический уровень может не устоять

Курс доллара на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, после активного недавнего снижения, с позапрошлой пятницы по прошлый четверг курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,20 грн. Снижению доллара мешали покупки Нацбанком валюты на рынке.

"Но в минувшую пятницу (22 ноября) регулятор, похоже, дрогнул, и доллар возобновил свое снижение, которое продолжилось и в понедельник. В результате, котировки на межбанке опустились до 24,04/24,06", - добавил он.

Как подчеркнул аналитик, НБУ неоднократно уверял, что его присутствие на рынке не должно мешать рыночным трендам (в нынешнем случае - на снижение доллара) и он не собирается защищать те или иные уровни.

"Именно поэтому в ближайшее время уровень 24 гривны за доллар может не устоять. Кстати, во второй половине дня понедельника во многих банках курс покупки доллара уже опустился ниже 24 грн", - сообщил он.

На начавшейся неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн", - сказал Иосуб.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 24,08 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,93 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 120,00 млн долларов, что на 71,80 млн долларов меньше, чем неделей ранее (180,2 млн долларов)..

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