Аналітики прогнозують падіння курсу долара нижче 24 гривень

Курс долара на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, після активного недавнього зниження, з позаминулої п'ятниці до минулого четвер курс долара на міжбанку стабілізувався в діапазоні 24,15-24,20 грн. Зниженню долара заважала купівля Нацбанком валюти на ринку.

"Але в минулу п'ятницю (22 листопада) регулятор, схоже, здригнувся, і долар відновив своє зниження, яке продовжилося і в понеділок. У результаті, котирування на міжбанку опустилися до 24,04/24,06", - додав він.

Як підкреслив аналітик, НБУ неодноразово запевняв, що його присутність на ринку не повинна заважати ринковими трендами (у цьому випадку - на зниження долара) і він не збирається захищати ті чи інші рівні.

"Саме тому найближчим часом рівень 24 гривні за долар може не встояти. До речі, у другій половині дня понеділка у багатьох банках курс покупки долара вже опустився нижче 24 грн", - повідомив він.

На цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн", - сказав Іосуб.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 30 вересня - 24,08 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,93 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 18-22 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 120,00 млн доларів, що на 71,80 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (180,2 млн доларів)..