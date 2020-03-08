ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Економіка     08.03.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,0% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, аналітики Альпарі вважають, що коливання курсу долара на початку березня були викликані політичними процесами - зміною уряду України.

Зазначимо, новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в Раді заявив, що читає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Експерти назвали причини стрибків курсу долара НБУ на 10 березня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся