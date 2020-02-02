Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может подорожать до 25,5 гривен

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара значительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,6%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,52 грн до 24,92 грн (+1,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,44/24,48 до 25,04/25,06 (+2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,20/24,48 до 24,82/25,09 (+2,6%/+2,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.