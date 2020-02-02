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Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Фінанси     02.02.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може подорожчати до 25,5 гривень

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара значно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-2,6%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,52 грн до 24,92 грн (+1,6%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,44/24,48 до 25,04/25,06 (+2,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,20/24,48 до 24,82/25,09 (+2,6%/+2,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди та купували валюту.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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