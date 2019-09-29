Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На следующей неделе курс может упасть до 23,8 гривен

В течение следующей недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, доллар на межбанке почти непрерывно снижается с 5 сентября.

"Его падение ускорилось в начале недели, накануне и сразу после аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. В начале торгов среды, 25 сентября, доллар вплотную приблизился к отметке 24 грн, затем отскочил к 24,25, но оставшиеся дни недели продолжил попытки снижения, вновь готовясь к штурмукруглого уровня", - отметил Иосуб.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2-1,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,62 грн до 24,19 грн (-1,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,41/24,43 до 24,10/24,13 (-1,3%/-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,34/24,63 до 23,99/24,26 (-1,4%/-1,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.