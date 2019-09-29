Аналітики прогнозують подальше зниження курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На наступному тижні курс може впасти до 23,8 гривень

Протягом наступного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, долар на міжбанку майже безперервно знижується з 5 вересня.

"Його падіння прискорилося на початку тижня, напередодні і відразу після аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. На початку торгів середи, 25 вересня, долар впритул наблизився до позначки 24 грн, потім відскочив до 24,25, але останні дні тижня продовжив спроби зниження, знову готуючись до штурму круглого рівня", - зазначив Іосуб.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,2-1,7%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,62 грн до 24,19 грн (-1,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,41/24,43 до 24,10/24,13 (-1,3%/-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,34/24,63 до 23,99/24,26 (-1,4%/-1,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-вересень 2019 року на 13%.

Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного росту курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.