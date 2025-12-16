Аналітики пояснили, чому купівля смартфона у 2026 році може розчарувати

Чому виробники готуються підвищувати ціни

Згідно з новими даними дослідницької компанії Counterpoint Research, світові поставки смартфонів у 2026 році можуть скоротитися на 2,1% на тлі зростання вартості компонентів пам'яті.

Однак основний удар для покупців припаде на ціни: середня вартість продажу смартфонів, як очікується, зросте на 6,9% у річному вираженні - майже вдвічі вище попередніх оцінок.

Аналітики зазначають, що виробники будуть змушені підвищувати ціни, оскільки в поточних ринкових умовах у них практично немає альтернатив.

Зростання цін на пам'ять - ключова проблема

Основний фактор тиску на ринок - подорожчання DRAM-пам'яті. Саме вона відповідає за багатозадачність, продуктивність в іграх і стабільну роботу додатків. Ціни на DRAM стрімко зростають через високий попит з боку великих технологічних компаній, що нарощують потужності для ШІ-дата-центрів.

За оцінкою Counterpoint, зростання цін на пам'ять уже збільшило собівартість виробництва смартфонів приблизно на 25% у бюджетному сегменті, на 15% - у середньому і приблизно на 10% - у преміальному. При цьому в першій половині 2026 року очікується додаткове зростання витрат ще на 10-15%.

"У нижніх цінових сегментах різке зростання вартості смартфонів економічно нестійке", - зазначив старший аналітик Counterpoint Ян Ван. За його словами, якщо перекласти зростання витрат на покупців неможливо, виробники починають скорочувати модельні лінійки, що вже помітно зі зниження обсягів випуску найдоступніших пристроїв.

Хто переживе кризу легше

На думку експертів, найкраще до нових умов адаптовані Apple і Samsung. "Їм буде простіше пережити найближчі квартали, тоді як іншим компаніям із меншим запасом міцності доведеться обирати між часткою ринку та маржею", - наголосив Ван.

Особливо складною ситуація може стати для китайських виробників у міру розвитку 2026 року.

Характеристики теж підуть на спад

Зростання цін може супроводжуватися і погіршенням характеристик. Раніше аналітики попереджали, що смартфони 2026 року оснащуватимуться меншим об'ємом оперативної пам'яті порівняно з моделями 2025 року.

Флагмани з 16 ГБ ОЗП можуть майже зникнути, а пристрої з 12 і навіть 8 ГБ стануть рідкістю. Очікується, що багато брендів непомітно повернуться до 8 ГБ ОЗП у топових моделях і 4 ГБ - у бюджетних.

У такій ситуації експерти радять не поспішати з оновленням. Якщо поточний смартфон продовжує стабільно працювати, можливо, має сенс користуватися ним довше або дочекатися вигідних пропозицій, а не купувати нову модель лише через її свіжість.