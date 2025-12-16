Аналитики объяснили, почему покупка смартфона в 2026 году может разочаровать

Почему производители готовятся повышать цены

Согласно новым данным исследовательской компании Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в 2026 году могут сократиться на 2,1% на фоне роста стоимости компонентов памяти.

Однако основной удар для покупателей придется по ценам: средняя стоимость продажи смартфонов, как ожидается, вырастет на 6,9% в годовом выражении - почти вдвое выше предыдущих оценок.

Аналитики отмечают, что производители будут вынуждены повышать цены, поскольку в текущих рыночных условиях у них практически нет альтернатив.

Рост цен на память - ключевая проблема

Основной фактор давления на рынок - подорожание DRAM-памяти. Именно она отвечает за многозадачность, производительность в играх и стабильную работу приложений. Цены на DRAM стремительно растут из-за высокого спроса со стороны крупных технологических компаний, наращивающих мощности для ИИ-дата-центров.

По оценке Counterpoint, рост цен на память уже увеличил себестоимость производства смартфонов примерно на 25% в бюджетном сегменте, на 15% - в среднем и примерно на 10% - в премиальном. При этом в первой половине 2026 года ожидается дополнительный рост затрат еще на 10–15%.

"В нижних ценовых сегментах резкий рост стоимости смартфонов экономически неустойчив", - отметил старший аналитик Counterpoint Ян Ван. По его словам, если переложить рост затрат на покупателей невозможно, производители начинают сокращать модельные линейки, что уже заметно по снижению объемов выпуска самых доступных устройств.

Кто переживет кризис легче

По мнению экспертов, лучше всего к новым условиям адаптированы Apple и Samsung. "Им будет проще пережить ближайшие кварталы, тогда как другим компаниям с меньшим запасом прочности придется выбирать между долей рынка и маржой", - подчеркнул Ван.

Особенно сложной ситуация может стать для китайских производителей по мере развития 2026 года.

Характеристики тоже пойдут на спад

Рост цен может сопровождаться и ухудшением характеристик. Ранее аналитики предупреждали, что смартфоны 2026 года будут оснащаться меньшим объемом оперативной памяти по сравнению с моделями 2025 года.

Флагманы с 16 ГБ ОЗУ могут почти исчезнуть, а устройства с 12 и даже 8 ГБ станут редкостью. Ожидается, что многие бренды незаметно вернутся к 8 ГБ ОЗУ в топовых моделях и 4 ГБ - в бюджетных.

В такой ситуации эксперты советуют не спешить с обновлением. Если текущий смартфон продолжает стабильно работать, возможно, имеет смысл пользоваться им дольше или дождаться выгодных предложений, а не покупать новую модель лишь из-за ее свежести.