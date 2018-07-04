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Аналитики ожидают умеренного роста курса доллара на фоне снижения аграрного экспорта

НовостиФинансы    04.07.2018 - 14:03
Фото: иллюстративное фото (открытые источники)
Фото: иллюстративное фото (открытые источники)

Такой же прогноз дал Национальный банк Украины

Аналитики ожидают умеренного роста курса доллара на ближайшей неделе, поскольку снижение активности экспортеров аграрной продукции будет продолжать оказывать давление на гривну. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

"Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,6 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,4 гривен", - сказал он.

Согласно мониторингу экспертов, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%, несмотря на то, что из-за праздников прошлая неделя была короткой, и в прошлые четверг и пятницу рынки не работали.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,19 гривен до 26,30 гривен, или на 0,4%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,33 гривен до 26,44 гривен, или на те же 0,4%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,05/26,28 до 26,09/26,33.

"Таким образом, и покупка, и продажа выросли на 0,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%", - резюмировал Иосуб.

Национальный банк Украины опубликовал макроэкономический и монетарный обзор за июнь. В нем регулятор связывает рост волатильности курса во второй половине июня со снижением предложения валюты со стороны экспортеров аграрной продукции. При этом НБУ сохранял свое присутствие на рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривны и пополняя международные резервы в периоды превышения предложения валюты над спросом. В результате покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 24 млн долларов в июне и на 1,3 млрд долларов с начала года.

Напомним, Bank of America предсказывает повторение финансового кризиса, подобного тому, что был в 1997-1998 годах.

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,32 гривны/доллар НБУ на 4 июля ослабил курс гривны до 26,29 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс гривны, аналитики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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