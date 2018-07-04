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Интервью

Bank of America предсказывает повторение финансового кризиса 1998 года

НовостиФинансы    04.07.2018 - 13:05
Фото: логотип Bank of America (flickr.com jeepersmedia)
Фото: логотип Bank of America (flickr.com jeepersmedia)

Однако на сегодня ситуация вызвана уже другими факторами

Bank of America предсказывает повторение финансового кризиса, подобного тому, что был в 1997-1998 годах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов банка.

Как сообщается, исследуя рынки, аналитики банка отметили повторение трендов, в частности, аналогичную с 1998 годом динамику индексов.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращение рынков развивающихся стран - все это похоже на эхо событий 20-летней давности", - отметил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Фото: динамика трендов на рынках (Bank of America)

Таким образом, отмечают аналитики, четко прослеживается ситуация, схожая с ситуацией 1990-х годов. В частности, в конце ХХ века жесткая экономическая политика привела к укреплению доллара. При этом на рынках развивающихся стран отмечался спад.

Фото: ожидания аналитиков (Bank of America)

В то же время, поясняют аналитики, на сегодняшний день, не смотря на то, что складывается похожая ситуация, обусловлена она другими факторами. Падение стоимости валют развивающихся стран, является относительным и происходит на фоне усиления США.

Напомним, в конце прошлого месяца фондовые рынки Азии рухнули до двухлетнего минимума на фоне угрозы новых пошлин США на товары из Китая.

Следом за ними случился обвал европейских и американских индексов.

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Теги публикации: Bank of America, кризис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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